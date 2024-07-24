Энергетики вернули ограничения света для Киева и 13 областей

Энергетики вернули ограничения света в некоторые области Украины: с 16:00 и до конца суток в Киеве и еще 13 областях будет действовать одна очередь отключений.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, одну очередь будут применять в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой областях. Ранее, графики отключений были отменены в этих регионах.

В остальных регионах - без отключений до 18:00.

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Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Реклама: Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

Напомним:

Энергетики отменили графики отключения света в среду 24 июля в дневные часы почти по всей стране.

Экономическая правда.