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В среду энергетики будут меньше ограничивать потребление электроэнергии

Вторник, 23 июля 2024, 18:21 - Артур Крыжный

В среду 24 июля графики отключения света будут применять все сутки, но энергетики будут применять до двух очередей отключений.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"24 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - говорится в сообщении.

С 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. В другие часы облэнерго будут применять две очереди одновременно, что меньше, чем во вторник (в отдельные часы ограничивали до трех очередей одновременно).

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Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

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Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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