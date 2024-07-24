Rheinmetall официально получил от Украины заказ на строительство завода боеприпасов

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Немецкий оборонный гигант готовится к созданию в краткосрочной перспективе нового предприятия в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства Украины заказ на строительство завода боеприпасов, который анонсировали в феврале.

Ожидается, что реализация проекта начнется в краткосрочной перспективе. А производство боеприпасов начнется в течение 24 месяцев.

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Точная стоимость сделки не указана, Rheinmetall описывает сумму как "low three-digit million euro" (то есть речь идет о более 100 млн евро).

Предприятие должно производить артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе метательные заряды. Точные объемы производства не уточняются, но это будет "шестизначное число", то есть не менее 100 000 боеприпасов в год.

"Мы воплощаем слова в жизнь и вместе с нашим партнером создадим украинский центр производства боеприпасов. Заказ подчеркивает доверие к опыту и производственным мощностям Rheinmetall. Мы благодарны за возможность поддержать страну в ее реиндустриализации и укреплении обороноспособности", – сказал генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер.

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Напомним:

"Укроборонпром" открыл первое иностранное представительство в Вашингтоне, США.

Италия планирует приобрести сотни танков у Rheinmetall стоимостью около 20 миллиардов евро, что является крупнейшим заказом в истории немецкого оборонного концерна.