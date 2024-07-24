Прибыль газового гиганта РФ "Новатэк" выросла более чем вдвое до 4 миллиардов долларов

Чистая прибыль "Новатэка" в первом полугодии 2024 года выросла на 120% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что чистая прибыль крупнейшего российского производителя сжиженного природного газа "Новатэк" в первом полугодии этого года составила 3,95 млрд долл, что на 120% больше, чем в прошлом году, благодаря росту выручки и добычи.

В сообщении добавляют, что добыча углеводородов за январь-июнь выросла до 1,82 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,78 млн баррелей годом ранее.

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Напомним:

Китайские покупатели сжиженного газа требуют скидок на грузы из России даже от компаний, не занесенных в санкционные списки.

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