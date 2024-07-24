Прибыль газового гиганта РФ "Новатэк" выросла более чем вдвое до 4 миллиардов долларов
Чистая прибыль "Новатэка" в первом полугодии 2024 года выросла на 120% по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что чистая прибыль крупнейшего российского производителя сжиженного природного газа "Новатэк" в первом полугодии этого года составила 3,95 млрд долл, что на 120% больше, чем в прошлом году, благодаря росту выручки и добычи.
В сообщении добавляют, что добыча углеводородов за январь-июнь выросла до 1,82 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,78 млн баррелей годом ранее.
Напомним:
Китайские покупатели сжиженного газа требуют скидок на грузы из России даже от компаний, не занесенных в санкционные списки.
Финская государственная компания по поставке газа Gasum больше не будет закупать сжиженный природный газ из РФ. Это произошло после введения 14 пакета санкций ЕС.
Российский путь транспортировки своего СПГ из арктических портов в Азию, проходивший по Европе, может быть остановлен из-за нового пакета санкций, однако эффект на возможности экспорта российских энергоресурсов пока неизвестен.