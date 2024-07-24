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Энергетики отменили графики отключения света в среду до 16:00

Среда, 24 июля 2024, 09:42 - Артур Крыжный

Энергетики отменили графики отключения света в среду 24 июля по всей стране до 16:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По информации от "Укрэнерго" отключение света до 16:00 НЕ предусматриваются", - говорится в сообщении.

В то же время в Одесской области графики отменены до 18:00.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что в среду 24 июля графики отключения света будут применять все сутки, но энергетики будут применять до двух очередей отключений.

Из-за значительного разрушения энергосистемы и нехватки денег и времени на восстановление, отключения света станут привычным явлением для украинцев.

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В Житомирской области диспетчеры часто игнорировали команды "Укрэнерго" и не выключали свет потребителям.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия
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