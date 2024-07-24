Энергетики отменили графики отключения света в среду до 16:00
Среда, 24 июля 2024, 09:42 -
Энергетики отменили графики отключения света в среду 24 июля по всей стране до 16:00.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"По информации от "Укрэнерго" отключение света до 16:00 НЕ предусматриваются", - говорится в сообщении.
В то же время в Одесской области графики отменены до 18:00.
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Напомним:
Ранее сообщалось, что в среду 24 июля графики отключения света будут применять все сутки, но энергетики будут применять до двух очередей отключений.
Из-за значительного разрушения энергосистемы и нехватки денег и времени на восстановление, отключения света станут привычным явлением для украинцев.
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В Житомирской области диспетчеры часто игнорировали команды "Укрэнерго" и не выключали свет потребителям.
Экономическая правда.
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