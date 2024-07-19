Житомирська область часто ігнорувала команди "Укренерго" і не вимикала світло

У Житомирській області диспетчери часто ігнорували команди "Укренерго" і не вимикали світло споживачам.

Про це повідомляє пресслужба Держенергонагляду.

"Стосовно ситуації у Житомирській області, зафіксовано численні випадки невиконання команд диспетчерів НЕК Укренерго про запровадження графіків відключень (ГПВ). Черговими диспетчерами на підстанціях систематично не в повному обсязі відключалися всі черги та приєднання черг заведених до ГПВ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в окремих населених пунктах необхідні відключення починалися лише після прибуття на диспетчерський пункт інспектора Держенергонагляду.

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В окремих випадках, до оперативних журналів чергових підстанцій вносяться дані, що не відповідають дійсності.

"Також на офіційному сайті обленерго постійно наводиться недостовірна інформація щодо періодичності та тривалості застосування кожної черги графіків відключень, строки перерви постачання електричної енергії населеним пунктам, окремим житловим масивам та вулицям", - додали у Держенергонагляді.

Зазначається, що це призводило до систематичної неучасті обласного центру та інших міст області у застосуванні графіків світла.

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Нагадаємо:

Низка операторів системи розподілу (обленерго) повідомила про скасування графіків погодинних відключень до 15:00.

Згідно з графіком ремонту енергоблоків та електростанцій, у серпні очікується більше генерації, ніж у липні.

Економічна правда.