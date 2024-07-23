Количество безработных в Польше упало до минимума с 1990 года

В Польше 16 млн человек работают полный рабочий день. Уровень безработицы сократился до 4,9%.

Об этом сообщает Wpost со ссылкой на данные Центрального статистического управления (GUS).

Сообщается, что количество официальных безработных в Польше сократилось в июне до 762 200 человек, что является самым низким показателем с июня 1990 года, когда было 699 000 безработных.

Уровень безработицы сократился до 4,9%. Подобный низкий показатель фиксировался в современной истории Польши дважды: в 1990 году и в июле 2022 года, когда на польском рынке начали занимать вакансии украинцы, которые выехали из-за войны.

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По данным GUS, в Польше работают 17,1 млн человек, из них 16 млн - на полной занятости.

Отмечается, что показатели безработицы польского статистического ведомства отличаются от данных, которые публикует Евростат. Европейская статистика показывает, что уровень безработицы в Польше составляет лишь 3% и это второй самый низкий показатель среди стран Евросоюза.

Самая низкая безработица в Чехии - 2,7%. Средний показатель по ЕС составляет 6%, а в зоне евро - 6,4%.

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Самый высокий уровень безработицы в июне был зафиксирован в Испании (11,7%) и Греции (10,6%).

Напомним:

Кадровые агентства Польши прогнозируют, что украинские мужчины постепенно будут переезжать из Польши дальше на запад Евросоюза.

Расходы на инфраструктуру производства корейских танков в Польше оцениваются в 15 млрд долл.