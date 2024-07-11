Польща та Південна Корея об’єднуються у виробництві танків

Витрати на інфраструктуру виробництва корейських танків у Польщі оцінюються у 15 млрд дол.

Про це повідомляє пресслужба Wprost.

Польська оборонна компанія Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та південнокорейська компанія Hyundai Rotem підписали угоду про створення консорціуму з виробництва танків.

Зазначається, що після створення консорціуму сторони підпишуть контакт на виробництво 180 танків K2PL, створених на базі південнокорейського танка К2 "Чорна пантера".

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В повідомленні йдеться, що на цьому етапі тривають переговори, наскільки танк K2PL буде локалізований польськими компонентами.

У межах нового контракту Polska Grupa Zbrojeniowa координуватиме виробництво танків та супутніх машин, зокрема командних та ремонтних машин, які також будуть вироблятися у Польщі.

Повідомляється, що витрати на інфраструктуру виробництва танків у Польщі оцінюють у 15 млрд дол. З них на закупівлю обладнання витратять 5 млрд дол.

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Очікується, що проєкт виробництва танків отримає часткове фінансування із держбюджету Польщі.

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Нагадаємо:

Через війну в Україні Польща цього року планує збільшити видатки на оборону до 4% від ВВП.

Міністерство промисловості Південної Кореї додало ще 243 найменування які потенційно можуть бути використані у військових цілях, до списку товарів, що заборонено експортувати до Росії та Білорусі.