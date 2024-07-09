Поляки побоюються відтоку українських працівників через закон про мобілізацію

Кадрові агентства Польщі прогнозують, що українські чоловіки поступово переїжджатимуть з Польщі далі на захід Євросоюзу.

Про це повідомляє Business Insider.

У військовозобов'язаних українців, зокрема, тих людей, які перебувають за кордоном залишилось менше ніж тиждень для того, щоб оновити свої дані. Ця вимога може призвести до поступового відтоку українських працівників з місцевого ринку.

Зазначається, що громадянам, які не виконують цього обов'язку, не продовжать та не видадуть документи, що дають право на перебування за кордоном.

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"Як наслідок, люди, чиї паспорти мають короткий термін дії, можуть втратити можливість подорожувати та працювати після закінчення чинності документів, що дозволяють легалізувати роботу та перебування за кордоном", – зазначив представник агентства зайнятості Gi Group Poland.

В повідомленні додають, що на страховому обліку перебували 760 200 працівників з України, приблизно 52% – чоловіки.

Більшість із них працюють на робітничих посадах в будівельній галузі, промисловості, логістиці, сільському господарстві, торгівлі.

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Польські експерти сходяться в думці, що раптовий відтік українських громадян навряд чи реальний, але у довгостроковій перспективі він може зачепити тисячі людей.

Повідомляється, що найбільше ризикують компанії, де через профіль бізнесу в командах переважають чоловіки. Легка та харчова промисловість такої проблеми не відчувають.

Компанії в Польщі уже кілька місяців систематично втрачають працівників з України. Вони переїжджають в інші країни Євросоюзу, де зарплати вищі. Тому закон про мобілізацію стане ще одним фактором, який може збільшити масштаби переселення

Нагадаємо:

Німеччина, Польща та Чехія звернулися до Європейського Союзу щодо надання фінансової підтримки для покриття витрат пов'язаних з допомогою українським біженцям.

Громадяни України після початку повномасштабної агресії РФ у лютому 2022 року створили в Польщі майже 8 тис. малих і середніх компаній, а ще понад 50 тис. зареєструвалися приватними підприємцями.