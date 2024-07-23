ДТЭК потерял 90% генерации из-за обстрелов, но планирует вернуть большинство до октября

Компания ДТЭК до октября планирует вернуть в работу 60-70% генерации, которую она потеряла вследствие российским массовых обстрелов весной этого года.

Об этом сказал исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук на форуме "Будущее украинской энергетики. Диалоги с NV".

"Мы потеряли 90% генерации, планируем восстановить 60-70%. За собственные средства, а также за счет старого оборудования, которое снимается со станций в Европе", - отметил он.

Сахарук рассказал, что на всех электростанциях ДТЭК нет ни одной крыши или стены. И при низких температурах оборудование, даже которое восстановят, не будет работать.

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По его словам, доноры пока не готовы финансировать восстановление помещений, хотя это первоочередная потребность для надлежащей работы электростанций и почти 70% стоимости всего восстановления. Сахарук оценивает текущие потребности в восстановлении в $350-400 млн.

Напомним:

В компании "ДТЭК Энерго" уверяют, что все поврежденные в результате войны электростанции подлежат восстановлению, но на это могут потребоваться годы.

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Руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что Бурштынская теплоэлектростанция, которая сильно пострадала во время российских обстрелов, не подлежит восстановлению.

Экономическая правда.