Американская компания General Motors останавливает работу над беспилотным автомобилем

Компания General Motors сообщила, что подразделение по разработке беспилотных автомобилей, останавливает запланированную разработку футуристического автомобиля Origin без руля и педалей.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что после того, как в прошлом году регулирующие органы Калифорнии запретили беспилотным автомобилям компании ездить по улицам штата General Motors останавливает работу над беспилотным автомобилем Origin.

Вместо этого подразделение по разработке беспилотных автомобилей Cruise сосредоточит свои усилия на разработке Chevrolet Bolt следующего поколения.

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Генеральный директор Мэри Барра заявила в письме к акционерам, что этот шаг снизит себестоимость единицы продукции, а также решит "нормативную неопределенность" из-за "уникального дизайна" продукта Origin, который был разработан для совместных поездок и, который не имеет педалей и рулевого колеса.

Сообщается, что автомобиль Origin отложен на неопределенный срок, и неясно, будет ли GM пытаться запустить его в эксплуатацию в будущем.

Решение приостановить производство Origin повлекло расходы в размере 605 млн долл во втором квартале.

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Напомним:

Администрация Байдена планирует выделить американским автопроизводителям почти 1,1 млрд долл для модернизации производства электрокаров.

Мировые продажи полностью электрических и гибридных автомобилей выросли на 13% в июне по сравнению с тем же месяцем 2023 года благодаря росту в Китае, в то время как в Европе они снизились.