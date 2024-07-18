Компанії з США нарощують імпорт китайських товарів перед зростанням мита

Перегони з ввезення товарів до США до того, як почнуть діяти нові тарифи на китайські товари, спричинили ранній піковий сезон в портах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Імпортний ажіотаж посилює дефіцит пропускної спроможності на тихоокеанських торговельних шляхах, спричинений переважно тим, що судноплавні компанії уникають атак повстанців в Червоному морі.

Дані події сприяють підвищенню вартості фрахту.

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"Тарифи вищі, ніж вони були для нас за останні два роки", - сказав президент Американської асоціації взуттєвих дистриб'юторів і роздрібних торговців Метт Пріст.

В перших галузях існує дефіцит потужностей, щоб доставити продукцію до того, як ці тарифи набудуть чинності 1 серпня.

Якщо Трамп переможе і універсальний 10% тариф на імпорт і 60% на китайські товари набуде чинності, це може змінити ландшафт, майбутнє порту Лос-Анджелеса.

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Нагадаємо:

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.