Украина поднялась в мировых рейтингах производителей чугуна и стали

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Украина нарастила производство стали на 37%, чугуна - на 22% в первой половине 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Укрметаллургпром.

Украина поднялась на 13-е место в рейтинге крупнейших стран-производителей чугуна и на 21-е место в списке крупнейших производителей стали.

Сообщается, что за первое полугодие Украина произвела 3,47 млн тонн чугуна или на 22,25% больше по сравнению с январем-июнем 2023 года.

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Производство стали в Украине за отчетный период выросло на 36,96% до 3,87 млн тонн.

В целом глобальное производство чугуна в первом полугодии сократилось на 1,79% до 704 млн тонн, стали - на 0,01% до 954,7 млн тонн.

Мировая выплавка стали в январе-июне 2024 г. составила 954,62 млн т, что на 0,01% ниже показателя января-июня 2023 г. (954,74 млн т).

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Лидером выплавки стали и чугуна в мире остается Китай. Доля китайского чугуна в мировом производстве за 6 месяцев 2024 г. составила 61,9%, а стали 55,6%.

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США и Мексика объявили о новых шагах в борьбе с обходом американских тарифов на сталь и алюминий Китаем, Россией и другими странами, которые поставляют продукцию через Мексику.

Электрометаллургический комплекс "Интерпайп Сталь" выражает обеспокоенность относительно возможных негативных последствий от введения правительством Украины новой нормы по импорту 80% электроэнергии.