Продажа 92-метровой яхты Медведчука остановлена: суд в Хорватии отменил ее арест

Окружной суд города Сплит отменил арест яхты Медведчука Royal Romance. Существует риск потери актива.

Об этом сообщает первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) не может продать арестованную яхту Royal Romance Виктора Медведчука, потому что суд в Хорватии отменил ее арест.

В июне 2024 года Высший уголовный суд Хорватии своим решением вернул дело на рассмотрение в Окружной суд г. Сплит и определил другого судью по указанному делу.

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"Более того, Украина в принципе может потерять этот актив. Окружной суд г. Сплит отменил арест на яхту из-за... отсутствия обвинительного акта в уголовном деле от Офиса генпрокурора", – отметил Железняк.

Он также напомнил, что яхту оценивают в 200 млн долл. По словам депутата это явно нелишние деньги для бюджета и армии.

Решение суда Хорватии предусматривает, что каждые три месяца будут проверять наличие дальнейших условий для применения временных мер.

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"Затягивание в расследовании уголовных производств против предателя Украины Виктора Медведчука привели к отмене ареста яхты в одном из четырех производств, а АРМА не может выполнить национальные решения судов по реализации судна. В дополнение, такая ситуация грозит тем, что Украина может вообще потерять этот дорогостоящий актив", – говорится в опубликованном документе.

Напомним:

Арестованные багги и квадроциклы марки "BOMBARDIER" государственного изменника Виктора Медведчука выставлены на Prozorro.Продажи.

Государственное бюро расследований передало в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) предприятие ближайших родственников подозреваемых в государственной измене экс-народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака стоимостью 5 млн долларов США.

Яхта Royal Romance получила свидетельство о праве плавания под государственным флагом Украины, соответствующие изменения уже внесены в Международную морскую организацию.