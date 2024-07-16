АРМА виставило на продаж баггі, квадроцикли Медведчука та контрабандні смартфони

Арештовані баггі та квадроцикли марки "BOMBARDIER" державного зрадника Віктора Медведчука виставлені на Prozorro.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з розшуку та менеджменту активів.

Стартова ціна лотів складає:

Крім цього, виставлено на реалізацію другу та третю частини від партії електронних пристроїв, яку зловмисники намагалися провезти як контрабанду. Цього разу опубліковано два лоти:

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"Ці лоти включають смартфони, безпровідні навушники та планшети відомих брендів. Незалежно від кінцевої суми, за яку буде реалізовано ці два лоти, держава отримає понад 12 млн грн митних платежів", - розповіли в пресслужбі.

Нагадаємо:

Завершився процес передачі в управління державному парку-пам’ятці "Межигір’я" активів, на які судом накладено арешт у кримінальному провадженні щодо президента-втікача Віктора Януковича.

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Економічна правда