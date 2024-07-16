АРМА виставило на продаж баггі, квадроцикли Медведчука та контрабандні смартфони
Арештовані баггі та квадроцикли марки "BOMBARDIER" державного зрадника Віктора Медведчука виставлені на Prozorro.Продажі.
Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з розшуку та менеджменту активів.
Стартова ціна лотів складає:
- 735 063 грн (баггі CAN AM Traxter Defender Max XT HD10)
- 154 409 грн (квадроцикл Traxter Max)
- 161 637 грн (квадроцикл Traxter Max)
Крім цього, виставлено на реалізацію другу та третю частини від партії електронних пристроїв, яку зловмисники намагалися провезти як контрабанду. Цього разу опубліковано два лоти:
"Ці лоти включають смартфони, безпровідні навушники та планшети відомих брендів. Незалежно від кінцевої суми, за яку буде реалізовано ці два лоти, держава отримає понад 12 млн грн митних платежів", - розповіли в пресслужбі.
Нагадаємо:
Завершився процес передачі в управління державному парку-пам’ятці "Межигір’я" активів, на які судом накладено арешт у кримінальному провадженні щодо президента-втікача Віктора Януковича.
Економічна правда