Энергетики облегчили ограничения света во вторник по стране

Энергетики обновили ограничения света во вторник 23 июля: до 14:00 во всех областях действует только 1 очередь отключений.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, с 14:00 до 16:00 будет действовать 1 очередь, 16:00-19:00 - 2 очереди, а с 19:00-24:00 - 3 очереди отключений во Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.

С 14:00 до 16:00 - 2 очереди, а с 16:00-24:00 - 3 очереди отключений в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой областях.

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Ранее сообщалось, что с 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Реклама: Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и кто выключает свет

Напомним:

Благодаря активизации работы СЭС до 14:00 отменяется одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Экономическая правда.