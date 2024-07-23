Во вторник ослабят ограничения электроэнергии в 10 областях: причина  

Благодаря активизации работы СЭС до 14:00 отменяется одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

С 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений.

Напомним:

Реклама:

23 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Реклама:

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Экономическая правда