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Во вторник ослабят ограничения электроэнергии в 10 областях: причина  

Вторник, 23 июля 2024, 11:12
 

Благодаря активизации работы СЭС до 14:00 отменяется одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". 

С 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений.

Напомним: 

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23 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области. 

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

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Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

Экономическая правда

Укрэнерго населения электроэнергия
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