Санкции против "Лукойла" не повлияли на объемы транзита нефти через Украину - Чернышов 

Усиление санкций против российского "Лукойла" в июне не повлияли на объемы транзита нефти через Украину.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов на Zoom-встрече с инвесторами 22 июля, пишет Forbes Ukraine.

"Общий транзит нефти в июле - стандартный, если сравнивать объемы с прошлыми месяцами, и в нем нет нефти Лукойла", - ответил Чернышов на вопрос одного из инвесторов: "каким вы видите решение проблемы по транзиту в Венгрию и Словакию?".

"Украина не может транспортировать нефть "Лукойла", но объемы общего транзита остаются неизменными", - подчеркнул руководитель "Нафтогаза"

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"Мы не думаем, что в Европе есть риск дефицита [нефти], - говорит он, - Это больше политический вопрос".

"Если нынешние поставщики нефти не попадут под санкции, Украина может продолжать транзит", - добавил глава „Нафтогаза".

Напомним:

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Ни Венгрия, ни Словакия не столкнутся с дефицитом топлива после того, как Украина запретила транзит нефти "Лукойла" в Восточную Европу, но цены на их АЗС могут вырасти.

"Лукойл" прекратил транспортировку нефти в Венгрию с конца июня 2024 года после того, как СНБО расширил против него санкции.

Венгрия и Словакия обратились к ЕС с просьбой помочь убедить Украину возобновить транзит крупного российского поставщика нефти "Лукойл" в Восточную Европу.

Словакия угрожает прекращением поставок топлива, Венгрия - остановкой экспорта электричества.

Экономическая правда