Санкции против "Лукойла" не повлияли на объемы транзита нефти через Украину - Чернышов
Усиление санкций против российского "Лукойла" в июне не повлияли на объемы транзита нефти через Украину.
Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов на Zoom-встрече с инвесторами 22 июля, пишет Forbes Ukraine.
"Общий транзит нефти в июле - стандартный, если сравнивать объемы с прошлыми месяцами, и в нем нет нефти Лукойла", - ответил Чернышов на вопрос одного из инвесторов: "каким вы видите решение проблемы по транзиту в Венгрию и Словакию?".
"Украина не может транспортировать нефть "Лукойла", но объемы общего транзита остаются неизменными", - подчеркнул руководитель "Нафтогаза"
"Мы не думаем, что в Европе есть риск дефицита [нефти], - говорит он, - Это больше политический вопрос".
"Если нынешние поставщики нефти не попадут под санкции, Украина может продолжать транзит", - добавил глава „Нафтогаза".
Напомним:
Ни Венгрия, ни Словакия не столкнутся с дефицитом топлива после того, как Украина запретила транзит нефти "Лукойла" в Восточную Европу, но цены на их АЗС могут вырасти.
"Лукойл" прекратил транспортировку нефти в Венгрию с конца июня 2024 года после того, как СНБО расширил против него санкции.
Венгрия и Словакия обратились к ЕС с просьбой помочь убедить Украину возобновить транзит крупного российского поставщика нефти "Лукойл" в Восточную Европу.
Словакия угрожает прекращением поставок топлива, Венгрия - остановкой экспорта электричества.
Экономическая правда