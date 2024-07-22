В Венгрии и Словакии есть риск подорожания топлива после запрета Украины на транзит нефти "Лукойла"

Ни Венгрия, ни Словакия не столкнутся с дефицитом топлива после того, как Украина запретила транзит нефти "Лукойла" в Восточную Европу, но цены на их АЗС могут вырасти.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Будапешт и Братислава планируют поднять вопрос риска этого решения для своих экономик на встрече министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе. В прошлом месяце Киев ужесточил санкции против ПАО "Лукойл", фактически запретив компании использовать Украину как транзитную страну для своей нефти.

Хотя ни Венгрия, ни Словакия вряд ли столкнутся с дефицитом топлива, потому что существуют альтернативные маршруты, в том числе через Хорватию, но без того высокие цены на бензоколонках могут вырасти еще больше.

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Это может поставить под угрозу поступления в бюджет Венгрии от специального налога на российскую нефть для компании Mol, который был расширен ранее в этом месяце, чтобы закрыть фискальные дыры.

"Это создаст проблему для правительства, поскольку специальный налог на Mol является серьезным доходом", - сказал Плетцер. "Кроме того, было бы невозможно снизить цены на топливные продукты ниже среднерегионального уровня", - сказал он.

Словакия также пострадала, поскольку венгерская компания Mol контролирует главный нефтеперерабатывающий завод страны. Венгрия и Словакия получают от "Лукойла" в общей сложности 4,5 миллиона тонн нефти в год, заявил Сийярто в понедельник.

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Он сказал, что решение должно быть найдено быстро, чтобы избежать экономических потерь уже в среднесрочной перспективе.

Напомним:

"Лукойл" прекратил транспортировку нефти в Венгрию с конца июня 2024 года после того, как СНБО расширил против него санкции.

Экономическая правда.