Санкции Украины против "Лукойла": Фицо и Сийярто угрожают прекращением поставок топлива и электричества

Венгрия и Словакия обратились к ЕС с просьбой помочь убедить Украину возобновить транзит крупного российского поставщика нефти "Лукойл" в Восточную Европу.

Об этом пишет Bloomberg.

Будапешт и Братислава готовы подать на Украину в суд, чтобы решить этот вопрос при отсутствии соглашения, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник.

"В прошлом месяце Киев усилил санкции против "Лукойла", фактически запретив компании использовать Украину как транзитную страну для своей нефти.

Реклама:

Энергетика рассматривается как потенциальный рычаг влияния на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно пытался наложить вето или ослабить санкции ЕС против России. Венгрия и Словакия получили исключения из энергетических санкций ЕС", - напоминает агентство.

По словам Сийярто, Венгрия добивается так называемых консультаций, во время которых Европейская комиссия имеет три дня, чтобы найти решение от имени пострадавших стран-членов ЕС. Если исполнительная власть ЕС не справится, Венгрия и Словакия обратятся в арбитражный суд, чтобы он вынес решение по этому вопросу, сказал он, добавив, что считает действия Украины нарушением соглашения об ассоциации с 27 странами-членами блока.

"Венгрия и Словакия инициировали консультации в арбитражном суде из-за частичного запрета Украиной транзита сырой нефти", - сказал Сийярто журналистам. По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который присоединился к заседанию ЕС по видеосвязи, отрицал, что Киев несет ответственность за остановку поставок "Лукойла".

Реклама:

По словам Сийярто, Венгрия хочет, чтобы поставки "Лукойла" возобновились как можно быстрее, чтобы не нанести ущерб экономике страны. По его словам, Венгрия получает от "Лукойла" около 2 миллионов тонн нефти в год, что составляет треть ее общего импорта, в то время как Словакия получает около 2,5 миллионов тонн, что эквивалентно 45% ее импорта.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что украинские санкции против "Лукойла" могут поставить под угрозу поставки словацкого дизельного топлива в Украину.

Сийярто также заявил, что Венгрия является крупным экспортером электроэнергии в Украину.

"Это решение является неприемлемым и непонятным со стороны страны, которая стремится присоединиться к ЕС, особенно с учетом импорта Украиной электричества из Венгрии", - сказал он.

Напомним:

Ни Венгрия, ни Словакия не столкнутся с дефицитом топлива после того, как Украина запретила транзит нефти "Лукойла" в Восточную Европу, но цены на их АЗС могут вырасти.

"Лукойл" прекратил транспортировку нефти в Венгрию с конца июня 2024 года после того, как СНБО расширил против него санкции.

Экономическая правда