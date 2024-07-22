Санкции Украины против "Лукойла": Фицо и Сийярто угрожают прекращением поставок топлива и электричества
Венгрия и Словакия обратились к ЕС с просьбой помочь убедить Украину возобновить транзит крупного российского поставщика нефти "Лукойл" в Восточную Европу.
Об этом пишет Bloomberg.
Будапешт и Братислава готовы подать на Украину в суд, чтобы решить этот вопрос при отсутствии соглашения, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник.
"В прошлом месяце Киев усилил санкции против "Лукойла", фактически запретив компании использовать Украину как транзитную страну для своей нефти.
Энергетика рассматривается как потенциальный рычаг влияния на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно пытался наложить вето или ослабить санкции ЕС против России. Венгрия и Словакия получили исключения из энергетических санкций ЕС", - напоминает агентство.
По словам Сийярто, Венгрия добивается так называемых консультаций, во время которых Европейская комиссия имеет три дня, чтобы найти решение от имени пострадавших стран-членов ЕС. Если исполнительная власть ЕС не справится, Венгрия и Словакия обратятся в арбитражный суд, чтобы он вынес решение по этому вопросу, сказал он, добавив, что считает действия Украины нарушением соглашения об ассоциации с 27 странами-членами блока.
"Венгрия и Словакия инициировали консультации в арбитражном суде из-за частичного запрета Украиной транзита сырой нефти", - сказал Сийярто журналистам. По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который присоединился к заседанию ЕС по видеосвязи, отрицал, что Киев несет ответственность за остановку поставок "Лукойла".
По словам Сийярто, Венгрия хочет, чтобы поставки "Лукойла" возобновились как можно быстрее, чтобы не нанести ущерб экономике страны. По его словам, Венгрия получает от "Лукойла" около 2 миллионов тонн нефти в год, что составляет треть ее общего импорта, в то время как Словакия получает около 2,5 миллионов тонн, что эквивалентно 45% ее импорта.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что украинские санкции против "Лукойла" могут поставить под угрозу поставки словацкого дизельного топлива в Украину.
Сийярто также заявил, что Венгрия является крупным экспортером электроэнергии в Украину.
"Это решение является неприемлемым и непонятным со стороны страны, которая стремится присоединиться к ЕС, особенно с учетом импорта Украиной электричества из Венгрии", - сказал он.
Напомним:
Ни Венгрия, ни Словакия не столкнутся с дефицитом топлива после того, как Украина запретила транзит нефти "Лукойла" в Восточную Европу, но цены на их АЗС могут вырасти.
"Лукойл" прекратил транспортировку нефти в Венгрию с конца июня 2024 года после того, как СНБО расширил против него санкции.
Экономическая правда