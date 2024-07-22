Залужный обсудил с генсеком Международной морской организации безопасность зерновых коридоров

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обсудил с генсекретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом безопасность зерновых коридоров и отметил необходимость наказания РФ за кражи украинского зерна.

Об этом Залужный написал в Telegram.

"Рад первой встрече с действующим генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом. Обсудили безопасность зерновых коридоров, украинской портовой инфраструктуры и судоходства в Черном и Азовском морях, которое блокируется РФ.

Подчеркнул, что кража украинского зерна, которую совершает враг, должна быть прекращена и наказываться в соответствии с международным правом", - заявил посол Украины.

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Залужный также поблагодарил Международную морскую организацию за поддержку Украины и моряков, пострадавших от российской агрессии.

Напомним:

Украина отправила первую партию пшеничной муки для Палестины. Она уже доставлена в Сектор Газа.

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С момента начала программы "Grain From Ukraine" Украина направила 221 тысячу тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии.

Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море с целью повышения безопасности судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна.

Экономическая правда