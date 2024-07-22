Дунайское пароходство просит скидку на железнодорожные перевозки в Измаил

Украинское Дунайское пароходство для обеспечения загрузки государственного флота призывает Кабинет Министров ввести скидку на железнодорожные перевозки агропродукции в порт Измаил.

Об этом заявил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Мы государственные, мы работаем исключительно в белую, ничего не оптимизируем. Даже наша оффшорная компания является налоговым агентом Украины. Если государство заинтересовано получать налоги с перевозок агропродукции, нужно способствовать загрузке государственного флота", - говорится в заметке.

Москаленко подчеркнул, что в течение 2022-2024 годов УДП платило 7,5 евро налогов с каждой тонны грузов. Чтобы эта практика сохранялась и в дальнейшем, глава предприятия призывает Кабинет Министров внести изменения в постановление №581, которые бы ввели скидку на железнодорожные перевозки в Измаил.

Реклама:

Источником компенсации этих расходов для "Укрзалізниці" в таком случае станет увеличение налогов с речных перевозок флотом УДП.

Напомним:

Международная финансовая корпорация (IFC) проведет инвестанализ "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) перед началом финансирования программы восстановления флота на 86 млн евро.

Реклама:

Чистая прибыль госкомпании "Украинское Дунайское пароходство" ("УДП") за 2023 год составила 719 млн, общая сумма дивидендов за прошлый год - 215,6 млн грн.

Экономическая правда.