Дунайское пароходство просит скидку на железнодорожные перевозки в Измаил
Украинское Дунайское пароходство для обеспечения загрузки государственного флота призывает Кабинет Министров ввести скидку на железнодорожные перевозки агропродукции в порт Измаил.
Об этом заявил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко в Фейсбуке, передает Укринформ.
"Мы государственные, мы работаем исключительно в белую, ничего не оптимизируем. Даже наша оффшорная компания является налоговым агентом Украины. Если государство заинтересовано получать налоги с перевозок агропродукции, нужно способствовать загрузке государственного флота", - говорится в заметке.
Москаленко подчеркнул, что в течение 2022-2024 годов УДП платило 7,5 евро налогов с каждой тонны грузов. Чтобы эта практика сохранялась и в дальнейшем, глава предприятия призывает Кабинет Министров внести изменения в постановление №581, которые бы ввели скидку на железнодорожные перевозки в Измаил.
Источником компенсации этих расходов для "Укрзалізниці" в таком случае станет увеличение налогов с речных перевозок флотом УДП.
Напомним:
Международная финансовая корпорация (IFC) проведет инвестанализ "Украинского Дунайского пароходства" (УДП) перед началом финансирования программы восстановления флота на 86 млн евро.
Чистая прибыль госкомпании "Украинское Дунайское пароходство" ("УДП") за 2023 год составила 719 млн, общая сумма дивидендов за прошлый год - 215,6 млн грн.
Экономическая правда.