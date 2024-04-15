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"Українське Дунайське пароплавство" торік отримало рекордний прибуток

Понеділок, 15 квітня 2024, 15:50 - Олексій Павлиш

Чистий прибуток держкомпанії "Українське Дунайське пароплавство" ("УДП") за 2023 рік становив 719 млн, загальна сума дидвідендів за минулий рік - 215,6 млн грн.

Про це повідомив у Facebook генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

За його словами, компанія сплатила у бюджет чергові 140,6 млн грн, повністю виконавши зобов’язання перед державою.

"Загальна сума дивідендів за минулий рік - 215,6 млн грн. Більше ніж за всі роки існування Українського Дунайського пароплавства разом.

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Загалом з 2022 року наша команда сплатила податків на суму понад 1,06 млрд грн", - додав Москаленко.

Він додав, що рекордний минулорічний прибуток "УДП" не пов’язаний із високими ставками фрахту.

 

"Ажіотажний попит на річкові перевезення залишився у 2022-ому. У 2023-ому ставки стабілізувались на помірному рівні.

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Але доходи УДП продовжували зростати завдяки єдиний логістичній послузі, яка об’єднала фрахт з перевалкою в Україні та Констанці", - написав Москаленко.

Нагадуємо:

У рамках корпоративної реформи у ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" вперше оберуть наглядову раду.

Економічна правда

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