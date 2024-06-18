"Українське Дунайське пароплавство" планує залучити фінансування від IFC на модернізацію флоту

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) проведе інвестаналіз "Українського Дунайського пароплавства" (УДП) перед початком фінансування програми відновлення флоту на 86 млн євро.

Про це повідомив у Facebook гендиректор УДП Дмитро Москаленко.

IFC погодило проведення комплексної перевірки Дунайського пароплавства (due diligence) для отримання довгострокового фінансування програми відновлення флоту. Програма дозволить за декілька років модернізувати увесь самохідний флот УДП, що перебуває в експлуатації.

Україна отримає найбільш сучасний та найбільш екологічний флот на Дунаї", - написав Москаленко.

Реклама:

За його словами, загалом програма оцінюється у 86 мільйонів євро. УДП вже фінансує її власними коштами.

"Перше з п’яти модернізованих суден з новими двигунами та системою управління вирушить з австрійського Лінцу до України на початку серпня цього року", - додав керівник УДП.

За його словами, на підприємстві очікують отримати доступ до кредитної лінії IFC вже цього року.

Реклама:

Нагадаємо:

Чистий прибуток держкомпанії "Українське Дунайське пароплавство" ("УДП") за 2023 рік становив 719 млн, загальна сума дидвідендів за минулий рік - 215,6 млн грн.