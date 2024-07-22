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Украина накопила уже 10 миллиардов кубометров газа к зиме

Понедельник, 22 июля 2024, 09:54 - Артур Крыжный

В украинских подземных хранилищах уже накоплено более 10 млрд кубометров газа в рамках подготовки к отопительному сезону.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

"Темпы накопления газа дают нам возможность оптимистично прогнозировать выполнение плана, а именно 13,2 млрд куб. м до 1 ноября", - отметил глава группы „Нафтогаз" Алексей Чернышев.

С начала сезона Украина закачала уже более 2,5 млрд кубометров голубого топлива.

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Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" осуществила обязательные платежи по еврооблигациям в соответствии с графиком реструктуризации.

НАК "Нафтогаз Украины" не будет продлевать соглашение о транзите российского газа, сейчас идет поиск альтернативных решений для поддержания работы украинской газотранспортной системы.

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"Нафтогаз" надеется, что Сахалинское газовое месторождение возобновит работу к концу 2024 года.

Экономическая правда.

газ Украина
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