Украина накопила уже 10 миллиардов кубометров газа к зиме
В украинских подземных хранилищах уже накоплено более 10 млрд кубометров газа в рамках подготовки к отопительному сезону.
Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".
"Темпы накопления газа дают нам возможность оптимистично прогнозировать выполнение плана, а именно 13,2 млрд куб. м до 1 ноября", - отметил глава группы „Нафтогаз" Алексей Чернышев.
С начала сезона Украина закачала уже более 2,5 млрд кубометров голубого топлива.
Напомним:
НАК "Нафтогаз Украины" осуществила обязательные платежи по еврооблигациям в соответствии с графиком реструктуризации.
НАК "Нафтогаз Украины" не будет продлевать соглашение о транзите российского газа, сейчас идет поиск альтернативных решений для поддержания работы украинской газотранспортной системы.
"Нафтогаз" надеется, что Сахалинское газовое месторождение возобновит работу к концу 2024 года.
Экономическая правда.