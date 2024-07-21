Эквадор и Чили заключили новое нефтяное соглашение на 90 миллионов долларов инвестиций до 2035 года

Эквадор и дочерняя компания чилийской государственной нефтяной компании ENAP 15 июля пересмотрели соглашение об эксплуатации нефтяного блока в эквадорской Амазонии с дополнительными инвестициями в размере 90 миллионов долларов до 2035 года.

Об этом сообщает Reuters.

Новое соглашение, подписанное 15 июля между министерством и компанией ENAP SIPEC, которая уже эксплуатирует блок, позволит увеличить запасы на 5,6 млн баррелей сырой нефти, говорится в заявлении министра энергетики и горнодобывающей промышленности Эквадора Антонио Гонкальвеса.

"98% новых инвестиций, которые обязался вложить оператор, будут осуществлены в течение первых пяти лет после подписания документа", - сказал министр.

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По состоянию на 18 июля 2024 года добыча ENAP в Эквадоре составляла 28 443 баррелей в сутки, согласно официальным данным.

Напомним:

Правительство Чили заявило, что министр минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар Алхораеф посетит страну в июле и планирует встретиться со своим коллегой в Сантьяго. Основной темой разговора будет литий.

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Цены на нефть снизились, а мировой эталон Brent колебался возле месячного минимума, на фоне ослабления спроса в Китае, хотя потери были ограничены сокращением запасов нефти в США.

Экономическая правда