По оценке Microsoft, от глобального технологического сбоя пострадало менее 1% устройств с Windows

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Глобальный технический сбой, связанный с обновлением программного обеспечения фирмы по кибербезопасности CrowdStrike, затронул почти 8,5 миллионов устройств Microsoft, что составляет менее 1% устройств под управлением Windows.

Об этом сообщает Reuters.

Обновление программного обеспечения глобальной компании по кибербезопасности CrowdStrike, одного из крупнейших операторов в этой области, вызвало системные проблемы, которые привели к остановке авиарейсов, отключению вещателей от эфира и лишению клиентов доступа к таким услугам, как здравоохранение или банковские услуги.

При этом, в компании Microsoft, разработчика операционной системы Windows, отметили, что от сбоя пострадали 8,5 млн устройств, или менее 1% от общего количества.

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"По нашим оценкам, обновление CrowdStrike задело 8,5 миллиона устройств под управлением Windows, или менее одного процента всех компьютеров под управлением Windows", - говорится в блоге.

При этом в компании отметили, что "сбой с CrowdStrike привел к широким экономическим и социальным последствиям", ведь CrowdStrike используют крупные предприятия, которые предоставляют много критически важных услуг.

Как отмечают, CrowdStrike помог разработать решение, которое поможет инфраструктуре Microsoft Azure ускорить исправление. Microsoft сотрудничает с Amazon Web Services и Google Cloud Platform, делясь информацией о последствиях, которые компания наблюдает в этой области.

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Напомним:

Многим компаниям понадобятся дни или даже недели, чтобы полностью восстановиться после сбоя в работе компьютеров, предупреждают ИТ-эксперты.

В пятницу 19 июля серия технических сбоев нарушила работу авиакомпаний, банков и Лондонской фондовой биржи, после того, как корпорация Microsoft сообщила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.

Позже в пятницу проблема, которая вызвала мировой технологический сбой, была "обнаружена, изолирована и исправлена", запущен процесс устранения неполадок.

Экономическая правда