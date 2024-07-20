Мировым компаниям понадобятся недели чтобы восстановиться от глобального технологического сбоя

Многим компаниям понадобятся дни или даже недели, чтобы полностью восстановиться после сбоя в работе компьютеров, предупреждают ИТ-эксперты.

Об этом сообщает Financial Times.

Компания CrowdStrike, один из крупнейших мировых поставщиков систем безопасности, объяснила глобальный сбой, приведший к ошибкам в компьютерах и серверах под управлением Windows, приземлениям самолетов, прекращению вещания телеканалов, неудачным обновлением своего программного обеспечения Falcon.

По словам аналитиков, эти перебои были еще более шокирующими, учитывая прочную репутацию CrowdStrike как первой линии защиты многих компаний от кибератак.

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"Это первый случай, когда широко развернутый агент безопасности, предназначенный для защиты компьютеров, фактически приводит к их поломке", - сказал Нил Макдональд, аналитик ИТ-консалтинговой компании Gartner.

Это означает, что в компаниях с тысячами компьютеров под управлением Windows или с дефицитом ИТ-специалистов, на исправление проблемы может уйти несколько дней или недель, говорят эксперты.

"Похоже, что миллионы компьютеров придется ремонтировать вручную", - сказал Микко Хиппонен, директор по исследованиям компании WithSecure, специализирующейся на кибербезопасности.

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По оценкам Gartner, доля доходов CrowdStrike на мировом рынке корпоративной безопасности конечных точек - которая предполагает сканирование компьютеров, телефонов и других устройств на предмет кибератак - более чем вдвое превышает долю доходов трех ближайших конкурентов: Trellix, Trend Micro и Sophos. Только Microsoft является большей.

Аналитик Citi Фатима Булани в записке для клиентов отметил, что "Поставщики программного обеспечения стали настолько большими и взаимосвязанными, что их сбои могут нанести ущерб мировой экономической системе. Это может привести к усилению политического и регуляторного внимания".

Напомним:

В пятницу 19 июля серия технических сбоев нарушила работу авиакомпаний, банков и Лондонской фондовой биржи, после того, как корпорация Microsoft сообщила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.

Позже в пятницу проблема, которая вызвала мировой технологический сбой, была "обнаружена, изолирована и исправлена", запущен процесс устранения неполадок.

Экономическая правда