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Из-за вражеских атак обесточивались потребители на Полтавщине и Черниговщине

Суббота, 20 июля 2024, 10:00 - Владимир Туник-Фриз

В ночь с 19 на 20 июля россияне с помощью БПЛА атаковали энергетические объекты Украины, в результате чего бытовые и промышленные потребители обесточивались в Черниговской и Полтавской областях.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как отмечают, враг атаковал объекты оператора системы передач электроэнергии в Черниговской, Полтавской и Сумской областях. В результате обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской и Полтавской областей.

На утро почти всех потребителей удалось оживить. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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Напомним:

В субботу 20 июля графики отключения света будут применять не полные сутки: с 00:00 до 02:00 и с 05:00 до 24:00.

Энергоблок №3 Ровенской АЭС 16 июля был подключен к энергосистеме после 45 суток ремонта, но пока он не может работать на полную мощность из-за ограниченности сети.

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Экономическая правда

энергетика война электроэнергия
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