В Британии запустят бесплатный аналог Netflix

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Корпорация Fox выходит на высококонкурентный британский рынок бесплатного потокового видео с поддержкой рекламы.

Об этом сообщает BBC.

Новая платформа Tubi будет конкурировать с такими компаниями, как Netflix, Disney+, ITVX и стриминговой платформой Channel 4, а также BBC iPlayer.

Платформа быстро завоевывает долю рынка в США, где она имеет почти 80 миллионов активных пользователей ежемесячно.

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В Великобритании Tubi заявляет, что начнет работу с более чем 20 000 фильмов и сериалов, включая контент от Disney, Lionsgate, NBCUniversal и Sony Pictures Entertainment.

"Tubi провела последнее десятилетие, оттачивая наш подход к большому, бесплатному и интересному потоковому вещанию в Северной Америке, и мы считаем, что сейчас идеальное время, чтобы предложить этот рецепт британской аудитории", – сказала исполнительный директор Tubi Анджали Суд.

Корпорация Fox приобрела Tubi в 2020 году за 440 млн долларов (348 млн фунтов стерлингов), поскольку американский медиа-гигант стремился привлечь молодую аудиторию.

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Напомним:

Акции медиагиганта Netflix упали на 6,2% после неожиданного решения компании о прекращении подсчета количества подписчиков.

Стриминговый сервис Netflix заключил с реслинг-промоушеном World Wrestling Entertainment (WWE) 10-летний контракт, который вступит в силу с 2025 года. По этому соглашению Netflix заплатит 5 млрд долл за еженедельный показ в прямом эфире шоу WWE - Monday Night Raw.