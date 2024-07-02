Торговая "война": Байден отозвал 8 лицензий для китайской компании Huawei

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Администрация Байдена отозвала восемь лицензий 2024 года, которые позволяли некоторым компаниям поставлять товары китайскому гиганту телекоммуникационного оборудования Huawei.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство торговли, которое контролирует экспортную политику США, заявило, что отозвало определенные лицензии.

Среди отозванных лицензий были лицензии для производителей высокотехнологичного оборудования Qualcomm и Intel.

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Новые меры обусловлены тем, что компания Huawei начала восстанавливаться, несмотря на усилия Вашингтона, направленные на то, чтобы нанести ей вред из соображений национальной безопасности. Huawei эти обвинения отрицает.

Это также происходит на фоне давления со стороны республиканских сторонников жесткой китайской политики в Конгрессе, которые стремятся уничтожить компанию, шокировавшую отрасль в августе прошлого года новым телефоном, оснащенным современным чипом, произведенным китайским производителем микросхем SMIC, вопреки экспортным ограничениям США в отношении обеих компаний.

Сообщается, что за первые шесть недель 2024 года продажи смартфонов Huawei выросли на 64% в годовом исчислении. Бизнес по производству компонентов для умных автомобилей также способствовал возрождению Huawei.

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Компания Huawei попала в список торговых ограничений США в 2019 году. Внесение в список означает, что поставщики компании должны искать специальную лицензию, прежде чем осуществлять поставки.

Но поставщики Huawei получили лицензии на миллиарды долларов на продажу товаров и технологий Huawei благодаря политике, введенной администрацией Трампа, которая позволила фирме поставлять гораздо более широкий спектр товаров.

Отозванные лицензии для Huawei включают тренажеры и офисную мебель, а также низкотехнологичные компоненты для потребительских товаров массового рынка, такие как сенсорные панели и сенсорные экраны для планшетов.

Напомним:

Huawei Technologies Co. приближается к миллиарду активных потребительских устройств, что подчеркивает, что компания, находящаяся под санкциями США, ведет борьбу с Apple Inc. на ключевом китайском рынке.

Китай создал фонд размером 344 млрд юаней или 47,49 миллиарда долларов, чтобы помочь своим производителям полупроводников.

Из-за большого предложения Nvidia вынуждена продавать свой самый современный ИИ-чип для китайского рынка по цене ниже, чем конкурирующий чип от китайского технологического гиганта Huawei.