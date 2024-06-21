Кількість активних користувачів пристроїв Huawei наближається до мільярда
Huawei Technologies Co. наближається до мільярда активних споживчих пристроїв, що підкреслює, що компанія, яка перебуває під санкціями США, веде боротьбу з Apple Inc. на ключовому китайському ринку.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
За словами голови споживчого бізнесу Річарда Ю, зараз близько 900 мільйонів гаджетів Huawei встановлені з власним операційним програмним забезпеченням Harmony, що значно більше, ніж кілька місяців тому. Продажі преміальних смартфонів Huawei зросли на 72% за перші п'ять місяців 2024 року, повідомив він учасникам щорічного форуму розробників у п'ятницю.
Ці цифри ілюструють феноменальне зростання телефонів Huawei з моменту презентації Mate 60 Pro, який містив 7-нанометровий процесор, який, на думку вашингтонських чиновників, китайські фірми не могли розробити. Відтоді бізнес компанії стрімко розвивається, що допомогло Huawei збільшити прибуток у березневому кварталі більш ніж у п'ять разів і відвоювати частку ринку у Apple та китайських конкурентів.
За словами Річарда Ю, Huawei має намір випустити наступника свого флагманського смартфона Mate 70 наприкінці року. Він, швидше за все, працюватиме на HarmonyOS Next, яка розірве залишки зв'язків з Android від Google. За словами Ю, Huawei планує випустити бета-версію для споживачів приблизно в серпні.
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Економічна правда.