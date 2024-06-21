Кількість активних користувачів пристроїв Huawei наближається до мільярда

Huawei Technologies Co. наближається до мільярда активних споживчих пристроїв, що підкреслює, що компанія, яка перебуває під санкціями США, веде боротьбу з Apple Inc. на ключовому китайському ринку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами голови споживчого бізнесу Річарда Ю, зараз близько 900 мільйонів гаджетів Huawei встановлені з власним операційним програмним забезпеченням Harmony, що значно більше, ніж кілька місяців тому. Продажі преміальних смартфонів Huawei зросли на 72% за перші п'ять місяців 2024 року, повідомив він учасникам щорічного форуму розробників у п'ятницю.

Ці цифри ілюструють феноменальне зростання телефонів Huawei з моменту презентації Mate 60 Pro, який містив 7-нанометровий процесор, який, на думку вашингтонських чиновників, китайські фірми не могли розробити. Відтоді бізнес компанії стрімко розвивається, що допомогло Huawei збільшити прибуток у березневому кварталі більш ніж у п'ять разів і відвоювати частку ринку у Apple та китайських конкурентів.

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За словами Річарда Ю, Huawei має намір випустити наступника свого флагманського смартфона Mate 70 наприкінці року. Він, швидше за все, працюватиме на HarmonyOS Next, яка розірве залишки зв'язків з Android від Google. За словами Ю, Huawei планує випустити бета-версію для споживачів приблизно в серпні.

Нагадаємо:

Компанія Apple розпочала агресивну кампанію знижок на своєму офіційному сайті Tmall у Китаї, пропонуючи знижки до 2300 юанів (318 доларів США) на деякі моделі iPhone.

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Економічна правда.