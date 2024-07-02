АРМА выбрало организатора продажи картин Медведчука: с молотка пойдут не все

АРМА выбрало организатора продажи картин Виктора Медведчука, но с молотка пойдут не все произведения искусства, 112 из них признаны имеющими культурную и историческую ценность.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"Во время заседания Комиссии по реализации арестованных активов были выбраны победители по ранее объявленным лотам, которые в дальнейшем будут реализованы через систему Прозорро.Продажи. Среди лотов - более сотни картин и икон, принадлежавших государственному изменнику Виктору Медведчуку", - говорится в сообщении.

Так, по результатам конкурса, право на реализацию активов получило ЧП "Тендер онлайн", которое будет продавать:

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Коллекции картин и икон в количестве 136 единиц произведений;

Железорудных окатышей, размещенных в 77 вагонах;

Катанки железорудные, весом 2 462 тонны.

В случае отказа победителя реализовывать актив, этим займется ООО "Аукционист", которое заняло второе место.

Кроме этого, по инициативе АРМА, после обращения Агентства в Минкульт, эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели 285 картин. Из них 112 картин признаны имеющими культурную и историческую ценность.

Напомним:

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112 картин из 285 полотен, принадлежавших Виктору Медведчуку, имеют историческую и культурную ценность, остальные не имеют такой ценности и будут проданы.

В апреле АРМА предложило Минкульту привлечь специалистов к проведению экспертизы картин Медведчука.

Национальное агентство по розыску и менеджменте активов (АРМА) готовило к реализации 264 картины, принадлежавшие Виктору Медведчуку.

Экономическая правда.