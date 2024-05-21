АРМА продасть більше 150 картин Медведчука, які не мають історичної та культурної цінності 

112 картин з 285 полотен, які належали Віктору Медведчуку, мають історичну та культурну цінність, решта не має такої цінності і буде продана.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку, повернення та менеджменту активів (АРМА).

У АРМА зазначили, що такі висновки зробили експерти-мистецтвознавці. Майже всі картини - твори відомих українських митців XX століття.

У повідомленні йдеться, що загалом експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин, які зберігалися там з 2022 року.

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У АРМА повідомили, що під час наступного засідання конкурсної Комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу картин, які мають історичну та культурну цінність, та передачі їх до Національного музею України для збереження.

"Твори, які не мають культурної та історичної цінності, будуть реалізовані через електронний майданчик "Прозорро.Продажі", - повідомили в пресслужбі.

У АРМА нагадали, що картини раніше належали колаборанту Віктору Медведчуку та були арештовані в рамках кримінального провадження. Пізніше рішенням суду їх було передано на реалізацію в АРМА.

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Нагадаємо:

У квітні АРМА запропонувало Мінкульту залучити фахівців до проведення експертизи картин Медведчука.