АРМА: Продаж картин Медведчука, які мають музейне значення, буде зупинений

АРМА запропонувало Мінкульту залучити фахівців до проведення експертизи картин Медведчука. Ті, які становлять культурну цінність для держави, не будуть реалізовані.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку, повернення та менеджменту активів (АРМА).

Так, 19 квітня відбулося засідання Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, зокрема - колекції картин Медведчука. Комісію очолює заступник голови АРМА Грігол Катамадзе.

"Рішенням Комісії оголошено про початок конкурсу та визначено дату оголошення переможця – 9 травня 2024 року", – йдеться в повідомленні.

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Зокрема, на засіданні Катамадзе повідомив, що АРМА надіслало листа до Міністерства культури та інформаційної політики із пропозицією залучення експертів до проведення експертизи щодо картин.

"У випадку встановлення в колекції картин, які становлять культурну цінність для держави, або визначення їх предметами музейного значення, Комісія Агентства може прийняти рішення щодо призупинення процедури продажу таких полотен", – заявляє АРМА.

За словами заступника Голови Комісії Станіслава Петрова, у разі виявлення серед колекції картин тих, які становлять культурну цінність, Комісія прийматиме рішення щодо призупинення процедури продажу таких картин та вжиття заходів щодо їх збереження для держави.

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Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменті активів (АРМА) готує до реалізації 264 картини, що належали Віктору Медведчуку.

Напередодні, Мінкульт закликав передати вилучені у Віктора Медведчука цінні твори мистецтва українським музеям, чиї колекції постраждали через війну