ЕС снизил импорт энергоносителей в объемном и денежном выражении

В первом квартале 2024 года Европейский Союз уменьшил импорт энергоносителей в объемном выражении на 10.4% и в ценовом на 26.4% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Об этом сообщает Eurostat.

В январе-марте 2024 года Евросоюз импортировал 183,8 млн тонн энергоносителей на общую сумму 95,5 млрд евро.

Сообщается, что в годовом исчислении первый показатель снизился на 10,4%, второй - на 26,4%.

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Импорт природного газа в стоимостном выражении упал на 56,8%, а объем поставок сократился на 11,7%. В случае сжиженного природного газа (СПГ) эти показатели сократились на 54,1% и 11,4% соответственно.

Почти половина природного газа в первом квартале поступила в ЕС из Норвегии (46,6%), Алжир поставил 19,7% общего объема, Россия - 17,3%.

Отмечается, что основная часть СПГ импортировалась из США (47,4%), а также из России (17,7%) и Алжира (9,9%).

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Стоимость импортных нефтепродуктов в январе-марте выросла на 0,4%, тогда как объем уменьшился на 0,9%. Основным поставщиком в Евросоюз выступали США (17,1% общего объема), Норвегия (13,6%) и Казахстан (10,9%).

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