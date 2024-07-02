В школе на Киевщине построили укрытие за 3 миллиона, которое не соответствовало нормам
Бюро экономической безопасности на Киевщине сообщило о подозрении директору школы, который принял укрытие, которое не соответствовало нормам и заплатил за него из госбюджета более 3 млн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области сообщили о подозрении директору учебного заведения на Киевщине, который, злоупотребляя служебным положением, нанес более 3 млн грн убытков местному бюджету.
Сообщается, что учебное заведение заказало услуги по поставке простейшего укрытия гражданской защиты на 100 человек. Из местного бюджета на укрытие выделено более 3 млн грн.
Во время выполнения работ подрядная организация построила укрытие, которое не соответствовало заявленному в тендерной документации классу согласно государственным строительным нормам и технической спецификации.
Однако директор образовательного учреждения подписал акты выполненных работ, в результате чего были безосновательно перечислены бюджетные средства подрядной организации в сумме более 3 млн грн.
Таким образом Вышгородскому городскому совету нанесен ущерб на сумму более 3 млн.
Отмечается, что досудебное расследование продолжается.
Напомним:
Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору компании, которая завозила в Украину шлемы и бронежилеты под видом гуманитарной помощи якобы для нужд Нацгвардии и ВСУ.
Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области предотвратили растрату почти 204 млн грн из местного бюджета во время проведения тендера по реконструкции общеобразовательной школы.