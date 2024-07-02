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В школе на Киевщине построили укрытие за 3 миллиона, которое не соответствовало нормам

Вторник, 2 июля 2024, 16:00 - Алексей Артемчук
 
БЕБ

Бюро экономической безопасности на Киевщине сообщило о подозрении директору школы, который принял укрытие, которое не соответствовало нормам и заплатил за него из госбюджета более 3 млн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области сообщили о подозрении директору учебного заведения на Киевщине, который, злоупотребляя служебным положением, нанес более 3 млн грн убытков местному бюджету.

Сообщается, что учебное заведение заказало услуги по поставке простейшего укрытия гражданской защиты на 100 человек. Из местного бюджета на укрытие выделено более 3 млн грн.

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Во время выполнения работ подрядная организация построила укрытие, которое не соответствовало заявленному в тендерной документации классу согласно государственным строительным нормам и технической спецификации. 

Однако директор образовательного учреждения подписал акты выполненных работ, в результате чего были безосновательно перечислены бюджетные средства подрядной организации в сумме более 3 млн грн. 

Таким образом Вышгородскому городскому совету нанесен ущерб на сумму более 3 млн.

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Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Напомним:

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору компании, которая завозила в Украину шлемы и бронежилеты под видом гуманитарной помощи якобы для нужд Нацгвардии и ВСУ. 

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области предотвратили растрату почти 204 млн грн из местного бюджета во время проведения тендера по реконструкции общеобразовательной школы.

БЭБ Киев строительство
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