Фірма продавала шоломи та балістичні плити до бронежилетів, ввезені під виглядом гумдопомоги

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору компанії, яке завозило в Україну шоломи та бронежилети під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб Нацгвардії та ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як йдеться в повідомленні, директор компанії, аби отримати пільги на ввезення товарів військового призначення, надавав митним органам підроблені листи з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача.

За документами амуніція призначалася для військової частини Національної гвардії України. Однак фактично імпортовані захисні шоломи та балістичні плити до бронежилетів військовій частині не передавалися. Їх незаконно продавали через мережу спеціалізованих магазинів, що розташовані у кількох регіонах України та в мережі Інтернет.

Реклама:

За даними слідства, підозрюваний у травні 2022 року під виглядом гуманітарної допомоги імпортував на митну територію України 1 тис. захисних шоломів та 3 тис. балістичних плит до бронежилетів.

Під час обшуків в офісних й складських приміщеннях та магазинах компанії детективи БЕБ вилучили шоломи, балістичні плити та бронежилети різного класу захисту загальною вартістю понад 40 млн гривень.

Також були вилучені фінансово-господарські документи, що підтверджують незаконну діяльність компанії.

Реклама:

Крім того, співробітники Бюро встановили, що службовці компанії під час продажу амуніції ухилилися від сплати податків на понад 15 млн грн.

На незаконно ввезені товари, вилучені під час обшуку, накладено арешт.

Наразі директору товариства повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Нагадаємо:

БЕБ виявило схему ухилення від податків при працевлаштуванні у відомій службі таксі.

Економічна правда