Поставки Tesla в Китае сократятся на 25% - это четвертое падение за год

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Поставки автомобилей Tesla Model 3 и Model Y с завода в Китае снизились на 24,2% в июне 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что компания Илона Маска Tesla Inc. потерпела падение поставок со своего завода в Шанхае на 24,2% в годовом исчислении.

В сообщении говорится, что это стало четвертым падением производства в этом году для лидера электромобилей на фоне ценовой войны в Китае.

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Поставки автомобилей Tesla Model 3 и Model Y снизились до 71 007 единиц в июне. В мае поставки снизились на 2,2%.

Это падение произошло накануне того, как в США будут опубликованы данные о глобальном производстве и поставках электромобилей Tesla за второй квартал.

Снижение производства в Китае, крупнейшем в мире рынке электромобилей, усилит давление на компанию Илона Маска во всем мире, поскольку рост продаж электромобилей замедляется.

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По прогнозам аналитиков, во втором квартале Tesla продаст 439 302 электромобиля, что на 5,8% меньше, чем год назад, и это второе подряд квартальное падение.

Ожидается, что продажи автомобилей на возобновляемых источниках энергии в Китае вырастут на 28% к прошлому месяцу, начиная с июня 2023 года.

Напомним:

Компания BYD продала рекордное количество электрических и гибридных автомобилей во втором квартале, поскольку снижение цен и новые технологии стимулировали потребителей к покупкам.

В июньском квартале поставки упали на 3,7%, и это первый случай, когда ведущий производитель электромобилей Tesla продемонстрирует два квартала падения подряд.