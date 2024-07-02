Поставки Tesla в Китае сократятся на 25% - это четвертое падение за год
Поставки автомобилей Tesla Model 3 и Model Y с завода в Китае снизились на 24,2% в июне 2024 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что компания Илона Маска Tesla Inc. потерпела падение поставок со своего завода в Шанхае на 24,2% в годовом исчислении.
В сообщении говорится, что это стало четвертым падением производства в этом году для лидера электромобилей на фоне ценовой войны в Китае.
Поставки автомобилей Tesla Model 3 и Model Y снизились до 71 007 единиц в июне. В мае поставки снизились на 2,2%.
Это падение произошло накануне того, как в США будут опубликованы данные о глобальном производстве и поставках электромобилей Tesla за второй квартал.
Снижение производства в Китае, крупнейшем в мире рынке электромобилей, усилит давление на компанию Илона Маска во всем мире, поскольку рост продаж электромобилей замедляется.
По прогнозам аналитиков, во втором квартале Tesla продаст 439 302 электромобиля, что на 5,8% меньше, чем год назад, и это второе подряд квартальное падение.
Ожидается, что продажи автомобилей на возобновляемых источниках энергии в Китае вырастут на 28% к прошлому месяцу, начиная с июня 2023 года.
Напомним:
Компания BYD продала рекордное количество электрических и гибридных автомобилей во втором квартале, поскольку снижение цен и новые технологии стимулировали потребителей к покупкам.
В июньском квартале поставки упали на 3,7%, и это первый случай, когда ведущий производитель электромобилей Tesla продемонстрирует два квартала падения подряд.