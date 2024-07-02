Объем российского экспорта нефти вырос до самого высокого уровня с марта

Недельный экспорт российской нефти подскочил до самого большого уровня с марта после завершения технического обслуживания на основных экспортных терминалах.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Работы в Приморске на Балтийском море и Козьмино на Тихоокеанском побережье привели к сокращению отгрузок через два крупнейших нефтяных терминала России. Но потоки с обоих терминалов полностью восстановились в течение последней недели.

Поставки за рубеж, возможно, выросли из-за падения объемов переработки нефти, причем в период 1-26 июня объемы переработки на НПЗ были самыми низкими с мая 2022 года, поскольку удары украинских беспилотников и сезонное техническое обслуживание ограничивали работу заводов.

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За семь дней до 30 июня валовая стоимость поставок российской нефти взлетела на 25%, причем скачок недельных объемов экспорта был обусловлен третьим подряд недельным ростом цен на нефть, что подняло стоимость российских экспортных сортов до самого высокого уровня с апреля.

Всего 34 танкера загрузили 25,66 млн баррелей российской нефти за неделю, согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов.

Морские потоки российской нефти выросли примерно на 620 000 баррелей в сутки до 3,67 млн баррелей, восстановив практически все потери предыдущей недели. Менее волатильный четырехнедельный средний показатель также вырос, увеличившись примерно на 110 000 баррелей в сутки до восьминедельного максимума в 3,48 млн баррелей.

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Напомним:

Удары по российским НПЗ - хорошая санкция, и заставляет страну продавать больше сырой нефти, что может привести к снижению цен.

Самые болезненные санкции в отношении России - это те, что нацелены против ее теневого танкерного флота, которой страна перевозит свою нефть.

Экономическая правда.