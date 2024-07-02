Економістка озвучила найболючіші санкції для економіки РФ

Найболючіші санкції щодо Росії - це ті, що націлені проти її тіньового танкерного флоту, якою країна перевозить свою нафту.

Про це заявила віцепрезидентка Київської школи економіки Еліна Рибакова в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Зараз, гадаю, найнеприємніші санкції – проти танкерного флоту РФ. Тут потрібно докладати більше зусиль. До війни близько 80% російської нафти, яка йшла морем, обслуговувалося західними судами. А з весни 2022 року РФ почала збирати нові судна. І зараз уже понад 70% російської нафти, яка йде морем, припадає на так званий тіньовий танкерний флот", - розповіла вона.

На організацію тіньового флоту РФ витратили до 10 мільярдів доларів. За словами економістки, якщо проти суден Росії вводять санкції, то вони не будуть нікому потрібні і їх неможливо буде продати.

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"Цей захід дуже важливий, це великий тиск на бюджет РФ. Танкери виробляють довго, і їх у світі не так багато, є конкуренція", - зазначила Рибакова.

Якщо в результаті РФ перейде з "тіньового флоту" на "звичайний", то за ним потрібен контроль, щоб ціна на нафту не перевищувала встановлену стелю.

Іншими дієвими санкціями, на думку економістки, є обмеження доступу до критичних компонентів для її військово-промислового комплексу, які виробляють лише кілька західних компаній, та санкції проти російських портів, що обмежать взаємодію з компаніями, чиї судна заходили до цих портів.

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Нагадаємо:

Економіці Росії ще далеко до кризи, але якщо ціни на нафту кратно впадуть, то вона однозначно почнеться.

Загальний дохід російських компаній у 2023 році впав на 36% - до 814 трлн руб, що випливає з даних аналітичного порталу Федеральної податкової служби Росії (ФПС).

Економічна правда.