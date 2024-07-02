Економістка: удари дронів по НПЗ Росії - це гарна санкція

Удари по російських НПЗ - гарна санкція, і змушує країну продавати більше сирої нафти, що може призвести до зниження цін.

Про це заявила віцепрезидентка Київської школи економіки Еліна Рибакова в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Це гарна санкція. Росії необхідно продовжувати добувати нафту: ціна видобутку невисока, але складно зупиняти і відновлювати видобуток", - заявила вона.

Водночас вона відкинула думку, що через удари по НПЗ Росії можуть зрости ціни на нафту. Навпаки це змусить країну продавати більше сирої нафти, що може знизити вартість.

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"У РФ немає потужностей, щоб переробляти стільки нафти всередині країни, але необхідно все одно її видобувати, оскільки зупинка видобутку та відновлення дуже дорогі. Значить, хтось інший перероблятиме і зароблятиме маржу. Тільки не в Росії", - додала Рибакова.

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Найболючіші санкції щодо Росії - це ті, що націлені проти її тіньового танкерного флоту, якою країна перевозить свою нафту.

Економіці Росії ще далеко до кризи, але якщо ціни на нафту кратно впадуть, то вона однозначно почнеться.

Загальний дохід російських компаній у 2023 році впав на 36% - до 814 трлн руб, що випливає з даних аналітичного порталу Федеральної податкової служби Росії (ФПС).

Економічна правда.