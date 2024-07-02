NFC-терминалы смогут блокировать продажу алкоголя несовершеннолетним
Организация NFC Forum предложила технологию Multi-Purpose Tap (многоцелевое касание), которая позволит осуществлять сразу несколько действий при использовании NFC.
Об этом говорится в сообщении организации.
В одно касание через терминал будут проводить платеж, проверять удостоверение личности, добавлять баллы на лицевой счет в программе лояльности, а также передавать цифровой чек.
Multi-Purpose Tap также может использоваться для автоматической проверки возраста при покупке алкоголя и блокировки транзакции, если лицо несовершеннолетнее. Кроме того, она внедряет возможность покупки проездных билетов с автоматическим расчетом стоимости и учетом льгот.
Технология все еще находится на стадии разработки, но NFC Forum активно собирает отзывы от сообщества, чтобы сделать ее максимально полезной и удобной для пользователей.
Напомним:
Около 90% безналичных операций в торговом сегменте за 2023 год осуществляли с использованием бесконтактной и NFC-технологий оплаты.
ПриватБанк и Visa запустили цифровую оплату в пригородном транспорте Киевской области, первым стал маршрут "Киев-Боярка".
Экономическая правда.