NFC-терминалы смогут блокировать продажу алкоголя несовершеннолетним

Организация NFC Forum предложила технологию Multi-Purpose Tap (многоцелевое касание), которая позволит осуществлять сразу несколько действий при использовании NFC.

Об этом говорится в сообщении организации.

В одно касание через терминал будут проводить платеж, проверять удостоверение личности, добавлять баллы на лицевой счет в программе лояльности, а также передавать цифровой чек.

Multi-Purpose Tap также может использоваться для автоматической проверки возраста при покупке алкоголя и блокировки транзакции, если лицо несовершеннолетнее. Кроме того, она внедряет возможность покупки проездных билетов с автоматическим расчетом стоимости и учетом льгот.

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Технология все еще находится на стадии разработки, но NFC Forum активно собирает отзывы от сообщества, чтобы сделать ее максимально полезной и удобной для пользователей.

Напомним:

Около 90% безналичных операций в торговом сегменте за 2023 год осуществляли с использованием бесконтактной и NFC-технологий оплаты.

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ПриватБанк и Visa запустили цифровую оплату в пригородном транспорте Киевской области, первым стал маршрут "Киев-Боярка".

Экономическая правда.