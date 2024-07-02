РосСМИ: доходы российских компаний упали на треть из-за санкций

Общий доход российских компаний в 2023 году упал на 36% - до 814 трлн руб, что следует из данных аналитического портала Федеральной налоговой службы России (ФНС).

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

При этом в первый год войны против Украины показатель впервые превысил квадриллион и составил 1267 трлн руб, отмечает издание.

Снижение доходов организаций в прошлом году связано с внешними санкциями: компаниям нужно перестраивать логистические и производственные процессы, пояснил генеральный директор российского ГК "Техзор" Андрей Бородкин.

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Отмечается, что поскольку инфраструктура экономических отношений бизнеса с "дружественными" странами для России не была достаточно развитой, это требовало построения новых торгово-финансовых связей в прошлом году.

Однако в целом ситуация с рентабельностью организаций в 2023 году сложилась довольно положительная - показатели оказались на уровне 2019-го. Некоторые отрасли перешли из разряда стабильно нерентабельных в рентабельные, в частности машиностроение. Это напрямую связано с войной в Украине и гособоронзаказом, но также и с импортозамещением.

Напомним:

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Правительство России поручило до 2028 года попытаться воспроизвести западные чипы середины 2000-х годов.

За первые 4 месяца 2024 года прибыль в секторе добычи угля обвалилась на 93% и составила всего 14,3 млрд руб.

Экономическая правда.