Всемирный банк включил Украину в категорию стран с доходами выше средних

Всемирный банк

Украина переведена в категорию стран с доходами выше средних, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 год финансовый год от Всемирного банка.

Об этом говорится в релизе организации.

Так, согласно классификации, доходы Украины оценены банком в $5070 на душу населения. Ранее, этот показатель составлял $4270.

Всемирный банк относит экономики мира к четырем группам доходов: низкий, ниже среднего, выше среднего и высокий.

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Классификации обновляются каждый год 1 июля с учетом валового национального дохода (ВНД) на душу населения за предыдущий календарный год.

Классификация доходов Всемирного банка направлена на отображение уровня развития страны, опираясь на ВНД на душу населения как на широко доступный показатель экономического потенциала.

Повышение рейтинга Украины стало результатом восстановления экономического роста в 2023 году (реальный ВВП вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году) наряду с сокращением численности населения, которое сократилось более чем на 15% с начала вторжения России.

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Напомним:

OLX Работа исследовала, как изменилась средняя заработная плата в наиболее востребованных по количеству объявлений отраслях на платформе с декабря 2023 года по май 2024 года.

Медианная зарплата разработчиков выросла на $200 - до $3500, однако прежде всего благодаря росту зарплат Tech Lead.

Реальный ВВП в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился на 6,5%.

Экономическая правда.