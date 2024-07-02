"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 8%: превышает план

За шесть месяцев 2024 года компании группы "Нафтогаз" увеличили добычу газа на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

Так, "Укргаздобыча" и "Укрнафта" добыли 7,3 миллиарда кубометров газа. На текущий момент показатели добычи газа превышают операционный план почти на 2%, заявили в пресс-службе.

"Такого результата удалось достичь благодаря запуску 41 скважины, что на одну больше, чем планировалось. Из них 14 - высокодебитные, дают более 100 тысяч кубометров газа в сутки", - отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

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Напомним:

"Укрнафта" начинает работы по возведению двух нефтяных скважин, которые совокупно будут давать более 100 тонн нефти в сутки.

В январе-марте 2024 года группа "Нафтогаз" получила чистую прибыль 10,9 млрд грн.

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Экономическая правда.