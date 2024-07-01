"Укрнафта" побудує свердловини глибиною 4,5 км 

"Укрнафта" розпочинає роботи по зведенню двох нафтових свердловин, які сукупно даватимуть більше 100 тонн нафти на добу.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Згідно з повідомленням, обидві свердловини будує "під ключ" підрядник, визначений на Prozorro - компанія ТОВ "Енергофінанс".

Свердловини розкриватимуть продуктивні пласти візейських відкладів.

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"Перша планується як розвідувальна, похилоспрямована, проєктною глибиною 4490 метрів та прогнозним дебітом 56,6 тонн на добу, - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький. - Друга - експлуатаційна вертикальна - має проєктну глибину 4490 метрів та прогнозний початковий дебіт 47 тонн на добу".

"Буріння починається в серпні, поки перевозиться бурове обладнання та готуються майданчики", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо:

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ПАТ "Укрнафта" виплатила НАК "Нафтогаз України" 3,5 млрд грн дивідендів. Таким чином, підприємство повністю виплатило дивіденди за результатами діяльності у 2023 році.

Економічна правда