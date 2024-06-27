Група Нафтогаз за перший квартал 2024 отримала майже 11 мільярдів прибутку

У січні-березні 2024 року Група Нафтогаз отримала чистий прибуток 10,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба групи Нафтогаз.

"Групі Нафтогаз вдалося суттєво покращити фінансовий результат. Так, чистий прибуток у першому кварталі 2024 року становив 10,9 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року Група отримала чистий збиток 1,4 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при цьому консолідований операційний прибуток становив 12,4 млрд грн, що у 3,6 раза більше порівняно із січнем-березнем 2023 року.

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Голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов також додав, що був покращений фінансовий результат і материнської компанії Групи – НАК "Нафтогаз України".

Вона отримала чистий прибуток у розмірі 8,1 млрд грн, що на 0,4 млрд більше, ніж за аналогічний період 2023 року

Нагадаємо:

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АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, сплатило до зведеного бюджету країни 9,85 млрд грн рентних платежів за результатами своєї діяльності у січні-травні 2024 року.

"Нафтогаз України" 25 червня перерахував до державного бюджету 14,3 млрд грн дивідендів та податків за 2023 рік.