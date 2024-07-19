Энергоблок АЭС, который недавно включили в сеть, не работает на полную - МАГАТЭ
Энергоблок №3 Ровенской АЭС 16 июля был подключен к энергосистеме после 45 суток ремонта, но пока он не может работать на полную мощность из-за ограниченности сети.
Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
МАГАТЭ также уточнило, что тем временем на двух из трех энергоблоков Южноукраинской АЭС продолжаются плановые ремонтно-перегрузочные работы.
Справка. Украина контролирует Ровенскую АЭС (2 блока по 440 МВт и два блока по 1000 МВт), Южноукраинскую АЭС (три блока по 1000 МВт) и Хмельницкую АЭС (два блока по 1000 МВт).Реклама:
Напомним:
"Энергоатом" досрочно подключил к энергосети Украины очередной энергоблок мощностью 1000 МВт - после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Южноукраинской АЭС - не правда и российский нарратив.
Ранее сообщалось, что на Южноукраинской АЭС за три дня сгорело три трансформатора тока, что привело к ухудшению ситуации со светом.
Экономическая правда.