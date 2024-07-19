В Украине есть ограничения сети, из-за которых невозможно передать всю имеющуюся генерацию - Галущенко
Из-за постоянных российских атак на подстанции в Украине есть сетевые ограничения, что делает невозможным передачу всей имеющейся генерации.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству.
"К сожалению, у нас есть сетевые ограничения. Но опять-таки, почему это произошло. Это следствие российских атак на подстанции. Это постоянные удары и, к сожалению, удары, которые иногда достигают цели", - сообщил Министр.
Вследствие сетевых ограничений невозможно передать всю имеющуюся генерацию в определенном регионе.
Напомним:
Энергетики пытаются максимально сократить сроки ремонтов энергоблоков атомных электростанций, где это позволяют вопросы ядерной безопасности.
Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в ближайшее время ситуация в энергосистеме улучшится.
Экономическая правда.