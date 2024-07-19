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В Украине есть ограничения сети, из-за которых невозможно передать всю имеющуюся генерацию - Галущенко

Пятница, 19 июля 2024, 19:31 - Артур Крыжный

Из-за постоянных российских атак на подстанции в Украине есть сетевые ограничения, что делает невозможным передачу всей имеющейся генерации.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству.

"К сожалению, у нас есть сетевые ограничения. Но опять-таки, почему это произошло. Это следствие российских атак на подстанции. Это постоянные удары и, к сожалению, удары, которые иногда достигают цели", - сообщил Министр.

Вследствие сетевых ограничений невозможно передать всю имеющуюся генерацию в определенном регионе.

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Напомним:

Энергетики пытаются максимально сократить сроки ремонтов энергоблоков атомных электростанций, где это позволяют вопросы ядерной безопасности.

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в ближайшее время ситуация в энергосистеме улучшится.

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Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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